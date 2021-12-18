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Антонов заявил, у США есть возможности вынудить Украину соблюдать минские соглашения

Антонов заявил, у США есть возможности вынудить Украину соблюдать минские соглашения
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Соединённые Штаты могут оказать давление на Киев и добиться, чтобы Украина соблюдала Минские соглашения, которые являются единственным путем к нормализации обстановки в Донбассе, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Единственный путь к стабильности в Донбассе - это выполнение Минских соглашений. Мы призываем США оказать давление на Киев, чтобы он выполнил свои обязательства по документу", - сказал дипломат в интервью американскому еженедельнику Newsweek.

Он отметил, что у США "есть ресурсы, чтобы стимулировать (президента Украины Владимира - ИФ) Зеленского к выполнению Минских соглашений".

Антонов назвал заявления американского Госдепартамента и Пентагона о наращивании Россией войск в районе границы с Украиной "ничем иным, как пропагандой".

"Мы никому не угрожаем. Риторика западной прессы и высокопоставленных лиц США об агрессивных планах Москвы абсолютно необоснованная", - подчеркнул российский посол.

В то же время он обратил внимание, что для России неприемлемыми являются "милитаризация Украины НАТО, присутствие западных войск на ее территории и гипотетическое членство этой страны в Альянсе".

США Анатолий Антонов США Украина Донбасс

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