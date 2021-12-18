США сочли итоги завершившихся переговоров по СВПД недостаточно успешными

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - На завершившемся накануне в Вене очередном раунде переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) относительно ядерной программы Ирана были достигнуты некоторые результаты, но они недостаточны, заявил представитель Госдепартамента США.

Он сказал журналистам на брифинге, что раунд был "лучше, чем мог бы быть", но "хуже, чем должен был быть". По его словам, был достигнут "некоторый скромный прогресс" по пунктам повестки дня, касающимся ядерной деятельности Ирана, и это позволит продолжить их обсуждение.

Вместе с тем, он сказал: "Учитывая, что мы не достигли ясности по другим вопросам... предстоит еще много работы".

"Время уходит", - предупредил он, добавив, затягивание достижения договоренностей может привести к тому, что сделка по иранской ядерной программе может "превратиться в труп, который невозможно оживить".

Дипломат заявил, что возобновление переговоров уже в нынешнем году вполне возможно. Представители на переговорах "евротройки" - Франции, Германии и Британии - после завершения раунда переговоров завили, что, хотя на последнем раунде и был достигнут некоторый "технический прогресс", но потеря времени недопустима.

"Мы быстро приближаемся к концу этих переговоров", - отметили они и заявили, что пауза, запрошенная Ираном, "разочаровывает".

Глава иранской делегации, замглавы МИД Ирана Али Багери написал в твиттере: "На этой неделе мы добились значительного прогресса", и отметил, что переговоры "продолжатся после паузы в несколько дней".

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов также считает, что седьмой раунд консультаций по СВПД прошел успешно вопреки трудностям.

"Я действительно считаю, что этот раунд консультаций прошел успешно", - приводят слова Ульянова журналисты в твиттере.

"Российская позиция очень проста. Никто не обещал нам, что работа будет легкой. Я призвал других быть терпеливыми, мыслить положительно, сфокусироваться на разногласиях, чтобы найти им решение, а не создавать отрицательное общественное мнение по поводу переговоров", - цитируют журналисты слова Ульянова.

Он подчеркнул, что "Российская Федерация сделает все возможное, чтобы восьмой раунд стал заключительным".

"Это возможно. Это потребует времени, трудных переговоров, но это возможно", - заключил постпред РФ.

Седьмой раунд консультаций по СВПД стартовал 29 ноября после паузы в несколько месяцев. 3 декабря переговоры в рамках этого раунда были приостановлены и возобновились 9 декабря.