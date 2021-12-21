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Среди основных тем обсуждений во время визита Салливана в Израиль будет Иран

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Иран будет одной из основных тем во время визита советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана в Израиль, сообщают американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

"Иран будет занимать очень важное место в повестке визита Джейка в Израиль на этой неделе", - цитируют СМИ высокопоставленного чиновника.

Он отметил, что обсуждения в Израиле станут продолжением "консультаций по угрозе, исходящей от Ирана, особенно его ядерной программы, а также его дестабилизирующей деятельности в регионе".

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По его словам, США и Израиль "полностью солидарны в нашей решимости гарантировать, что Иран никогда не сможет приобрести ядерное оружие".

Ранее Белый дом сообщил, что Салливан в ходе визита в Израиль встретится с премьер-министром Нафтали Беннетом и высокопоставленными израильскими правительственными чиновниками. Отмечалось, что советник президента по нацбезопасности намерен "подтвердить приверженность США безопасности Израиля и проконсультироваться по ряду вопросов, имеющих стратегическое значение для двусторонних отношений между США и Израилем, включая угрозу, исходящую от Ирана".

Кроме того, Салливан планирует встретиться с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом, чтобы "обсудить текущие усилия по дальнейшему укреплению американо-палестинских связей и продвижению мира и безопасности как для палестинцев, так и для израильтян".

"Я думаю, Джейк ясно даст понять, что целью и политикой администрации Байдена является укрепление связей с палестинцами и обеспечение прочности и стабильности Палестинской администрации", - заявил, в свою очередь, высокопоставленный чиновник администрации президента США.

Он уточнил, что поездка Салливана в Израиль планировалась давно. Седьмой раунд консультаций в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе стартовал 29 ноября после паузы в несколько месяцев. 3 декабря переговоры в рамках этого раунда были приостановлены, возобновились 9 декабря и завершились в минувшую пятницу.

Представители "Евротройки" на переговорах после завершения раунда переговоров завили, что, хотя на последнем раунде и был достигнут некоторый "технический прогресс", но потеря времени недопустима. Глава иранской делегации, замглавы МИД Ирана Али Багери писал в твиттере, что "на этой неделе мы добились значительного прогресса", и отметил, что переговоры "продолжатся после паузы в несколько дней". Однако представитель Госдепа США отмечал, что на седьмом раунде переговоров были достигнуты некоторые результаты, но они недостаточны.

США Израиль Иран Джейк Салливан СВПД

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