Самолёт военно-транспортной авиации РФ с гумпомощью сел в аэропорту Кабула

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Первый самолет Военно-транспортной авиации Минобороны России с гуманитарной помощью совершил посадку в аэропорту Кабула Исламской Республики Афганистан, сообщает в субботу военное ведомство РФ.

"По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу организована четвертая эвакуация самолётами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 300 граждан Российской Федерации, Киргизской Республики и афганских студентов, проходящих обучения в вузах России", - говорится в релизе, поступившем в "Интерфакс".

Как уточняется, министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу для осуществления вывоза создана авиационная группировка из 3 самолетов военно-транспортной авиации, которые в кратчайшие сроки вылетели с аэродрома Чкаловский в Кабул.

На каждом российском самолете военно-транспортной авиации перевозится гуманитарный груз от Российской Федерации для населения Афганистана, сообщили в Минобороны РФ.