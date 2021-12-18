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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Париже отменили новогодний фейерверк и праздничное шоу из-за "омикрона"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Власти Парижа отменили традиционный запуск 31 декабря фейерверков в рамках мер по предотвращению распространения штамма COVID-19 "омикрон", передает телеканал BFM TV.

"Париж объявляет, ... что празднество 31 декабря на Елисейских полях не состоится. Шоу на сцене и фейерверк, к сожалению, проводиться там не будут", - приводит телеканал выдержки из заявления мэрии.

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Таким образом, мэрия выполнила требование правительства страны.

Накануне премьер Франции Жан Кастекс заявил, что вариант "омикрон", который распространяется активнее "дельты", начнет преобладать в стране с начала 2022 года. В связи с этим Кастекс запретил проведение концертов и запуск фейерверков вечером 31 декабря.

Премьер также посоветовал жителям Франции в период грядущих праздников не собираться большими компаниями и призвал людей отнестись к этому ответственно.

16 декабря Франция ограничила въезд людей из Великобритании, чтобы остановить распространение "омикрона".

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии во Франции выявили свыше 8,5 млн заражений, свыше 121 тыс. пациентов с COVID-19 скончались. При этом в стране зафиксировали более 7,4 млн случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.

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Франция Париж Коронавирус

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