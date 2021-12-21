Во Франции "санитарный пропуск" в январе может быть заменен "вакцинным"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Французский кабмин соберется на чрезвычайное заседание 27 декабря, чтобы рассмотреть в ускоренном порядке вопрос введения "вакцинного пропуска", сообщают СМИ Франции.

Изначально планировалось, что соответствующий законопроект будет рассмотрен правительством 5 января, однако власти решили ускорить этот процесс для борьбы с штаммом коронавируса "омикрон".

Представитель правительства Габриэль Атталь во вторник указал, что более раннее рассмотрение этого вопроса "позволит парламенту рассмотреть этот текст начиная со следующей недели - между Рождеством и Новым годом". Он отметил, что правительство нацелено на одобрение законопроекта в первой половине января.

Французские СМИ отмечают, что "вакцинный пропуск" заменит ныне действующий "санитарный пропуск", который можно получить с отрицательным тестом на коронавирус. Такой документ необходим для посещения, в частности, ресторанов, музеев и кинотеатров.