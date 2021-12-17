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Премьер Франции счел, что "омикрон" будет превалировать с начала 2022 года

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что вариант "омикрон", который распространяется активнее "дельты", начнет преобладать в стране с начала 2022 года, передает в пятницу французский телеканал BFM TV.

Кастекс посоветовал жителям Франции в период грядущих праздников не собираться большими компаниями и призвал людей отнестись к этому ответственно. Также он запретил проведение концертов и запуск фейерверков вечером 31 декабря. В четверг Франция ограничила въезд людей из Великобритании, чтобы остановить распространение нового штамма COVID-19 "омикрон".

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии во Франции было диагностировано свыше 8,4 млн заражений, более 121 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 7,4 млн человек выздоровели.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция близка к обязательной вакцинации против COVID-19. Макрон также высказался о вакцинации детей, подчеркнув, что она будет не обязательной, но желательной.

Хроника 09 января 2020 года – 17 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Омикрон Коронавирус Франция Жан Кастекс

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