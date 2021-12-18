Киргизия первой из стран ОДКБ получила от Турции ударные дроны Bayraktar

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Турецкие ударные беспилотники Bayraktar ("Байрактар") поступили на вооружение Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Киргизии, сообщает пресс-служба киргизского президента.

Отмечается, что Садыр Жапаров лично осмотрел беспилотные летательные аппараты, главе государства продемонстрировали их работу.

"Данные аппараты полностью приобретены на средства из республиканского бюджета и будут использоваться для обеспечения оборонной безопасности страны, в том числе по охране государственных границ", - заявили в пресс-службе.

Киргизия стала первой страной Организации договора о коллективной безопасности, закупившей турецкие беспилотники. В Киргизии расположена российская авиабаза "Кант".

До этого сообщалось, что Bayraktar TB2 закупил Азербайджан и применял эти беспилотники во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

В сентябре этого года сообщалось, что беспилотники Bayraktar демонстрировались в Ашхабаде на параде по случаю 30-летия Туркмении.

26 октября украинские военные заявили, что впервые применили Bayraktar в районе операции в Донбассе.