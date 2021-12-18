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Россия перейдет в "режим контругроз" в случае отказа НАТО от гарантий безопасности

По словам замглавы МИД РФ Грушко, цель предложений Москвы - перевести потенциальный военный сценарий в политический процесс

Россия перейдет в "режим контругроз" в случае отказа НАТО от гарантий безопасности
Фото: Thierry Monasse/picture alliance via Getty Images

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В случае отказа НАТО от предложений России по гарантиям безопасности Москва тоже перейдет в "режим контругроз", заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в программе "Соловьев-Live".

"Мы сегодня оказались реально в такой ситуации, когда дошли до края, и наши предложения, которые мы сформулировали, они абсолютно предметны, абсолютно точно без всяких полутонов описывают, как мы видим наш национальные интересы, и мы описываем также то, как мы видимо военную безопасность в Европе", - сказал он.

Как заявил замглавы МИД РФ, в отношения России и НАТО наступил "момент истины", когда необходимо "принципиально определяться".

"Мы этот шаг сделали и исходим из того, что от него уже не удастся отмахнуться или заболтать", - добавил Грушко.

По его словам, своими предложениями Москва выражает говорить о том, "чтобы военный или военно-технический сценарий противостояния перевести в политический процесс, который реально укрепит военную безопасность всех государств на пространстве ОБСЕ, Евроатлантики, Евразии".

"Если этого не получится, тогда мы тоже перейдем в этот режим создания контругроз. Но тогда будет поздно нас спрашивать, почему мы приняли такие решения", - сказал замминистра.

Предложения России по гарантиям безопасности

Российский МИД 15 декабря передал американской стороне проекты договора России и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран-членов НАТО. 17 декабря министерство опубликовало данные тексты. В этих документах Москва настаивает на возвращении к состоянию 1997 года и требует, чтобы войска и военная инфраструктура альянса была отведена на позиции 1997 года и чтобы НАТО отказалось от дальнейшего расширения.

В Белом доме накануне заявили, что Вашингтон и руководство НАТО получили предложения Москвы о гарантиях безопасности в Европе, но сомневаются, что на этот раз сторонам удастся договориться. В НАТО считают необходимым обсуждать и беспокоящие действия Москвы.

Россия США НАТО МИД РФ Александр Грушко

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