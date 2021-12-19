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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Глава Минобороны ФРГ заявила, что у России нет права определять состав НАТО

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Россия не имеет права определять, из каких стран может или нет состоять НАТО, заявила в воскресенье в ходе визита в Литву министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

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"Такого не может быть, чтобы Россия предписывала НАТО, каким образом она (Североатлантический альянс - ИФ) должна формироваться", - приводят ее слова немецкие СМИ с пресс-конференции с литовским министром обороны Арвидасом Анушаускасом.

Ламбрехт заверила литовскую сторону в поддержке и, отметив всю серьезность ситуации вокруг Украины, выразила понимание того, какую угрозу теперь ощущает и Литва.

Кроме того, она сказала, что ситуация между Украиной и РФ должна быть урегулирована дипломатическим путем, но в то же время против России должны наличествовать "надежные сдерживающие меры".

Ламбрехт добавила, что также обсуждала с литовским коллегой положение дел на границе Белоруссии с ЕС.

НАТО Германия Кристине Ламбрехт

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