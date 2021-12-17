США и НАТО начали изучать предложения Москвы по гарантиям безопасности

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Вашингтон и руководство НАТО получили предложения Москвы о гарантиях безопасности в Европе. В Белом доме сомневаются, что на этот раз сторонам удастся договориться, в НАТО считают необходимым обсуждать и беспокоящие действия Москвы.

Российский МИД 15 декабря передал американской стороне проекты договора России и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран-членов НАТО. 17 декабря министерство опубликовало эти тексты. В этих документах Москва настаивает на возвращении к состоянию 1997 года и требует, чтобы войска и военная инфраструктура альянса была отведена на позиции 1997 года и чтобы НАТО отказалось от дальнейшего расширения.

"Мы видели российские предложения, обсуждаем их с нашими европейскими союзниками и партнерами", - заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она сказала, что Вашингтон не будет вести переговоры по европейской безопасности без участия представителей Европы.

Нет причин думать, что в этот раз США и Россия не смогут договориться, поскольку это удавалось делать на протяжении десятков лет, считает Псаки.

"Нам удавалось взаимодействовать с Россией по стратегическим вопросам на протяжении десятилетий в самых разных форматах... нет причин, по которым мы не сможем сделать это в нашем стремлении к уменьшению нестабильности - в партнерстве и координации с нашими европейскими союзниками и партнерами", - заявила она.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложения Москвы поступили альянсу, но последующие обсуждения должны касаться и беспокоящих НАТО действий Москвы, сообщает AP.

В любом диалоге с Россией "должна также обсуждаться озабоченность НАТО действиями России, дискуссия должна основываться на ключевых принципах и документах европейской безопасности и сопровождаться консультациями с партнерами НАТО в Европе, например, с Украиной", сказал он. По его словам, 30 стран-участниц альянса четко дали понять, что если Россия примет конкретные шаги по снижению напряженности, в НАТО будут готовы прорабатывать меры по укреплению безопасности.