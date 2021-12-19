Абхазские оппозиционеры позвали жителей республики на митинг 21 декабря

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Абхазская оппозиция обратилась с призывом к жителям республики принять участие в протестном митинге, который пройдет в центре Сухума во вторник, 21 декабря. Соответствующее обращение Народно-патриотического союза Абхазии было распространено в местных оппозиционных СМИ в минувшую субботу.

"Народно-патриотический Союз Абхазии призывает граждан республики прийти на митинг у здания Абхазского государственного драмтеатра в Сухуме 21 декабря в 14:00", - говорится в обращении.

Абхазский драматический театр расположен в непосредственной близости от комплекса правительственных зданий и администрации президента республики.

Кроме того, оппозиционеры призывают президента Абхазии Аслана Бжания не покидать территорию республики в день проведения митинга.

Они также предложили офицерам и военнослужащим силовых структур "не выполнять приказы, противопоставляющие их народу".

Президент Абхазии Аслан Бжания обратился с призывом к жителям республики воздержаться от участия в митинге.

"Планируется проведение некого митинга 21 декабря. Одними из организаторов являются те, кто призывал людей вооружаться (...) Я бы хотел предостеречь наших граждан от участия в таком мероприятии, учитывая то обстоятельство, что был призыв вооружаться. У нас есть данные о том, что некоторые политики попытаются использовать молодых людей для совершения противоправных акций. Обращаюсь к гражданам, чтобы они имели это в виду и воздержались от данного мероприятия", - сказал Бжания в среду на встрече с депутатами парламента.

В свою очередь, депутат Батал Айба попросил Бжанию прокомментировать призывы лидеров оппозиционных сил вооружаться. Президент ответил, что этим вопросом занимаются правоохранительные органы.

"У граждан есть вопросы в связи с призывом вооружиться, который был озвучен руководителем общественной организации "Айдгылара" Каном Кварчия. Хотелось бы спросить, а с какой целью вооружаться, против кого планируется применить оружие, и кто дал такое право?" - добавил президент.

Народно-патриотический союз Абхазии (НПСА) был создан в ноябре нынешнего года. В него входят девять оппозиционных организаций.

Оппозиция обвиняет президента республики в невыполнении предвыборных обещаний о проведении реформ в стране.