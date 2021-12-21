Съемочная группа Абхазского телевидения пострадала в ходе митинга в Сухуме

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Союз журналистов Абхазии осудил инцидент со съемочной группой Абхазского телевидения, произошедший во время акции оппозиции у комплекса правительственных зданий.

"Союз журналистов Абхазии заявляет решительный протест организаторам акции протеста в связи с инцидентом со съемочной группой Абхазского телевидения", - говорится в документе.

Информационная служба Абхазской государственной телерадиокомпании заявила, что во время съемок на митинге оппозиции во вторник пострадала съемочная группа Абхазского телевидения.

"Водителю и оператору нанесли телесные повреждения. У оператора вырвали из рук видеокамеру, повредили технику", - отмечали там.

Союз журналистов Абхазии выразил надежу на то, что "факт воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов с применением насилия, повреждением их имущества, будет расследован тщательным образом и виновные понесут заслуженное наказание".