Британский министр по Brexit подал в отставку из-за разногласий с правительством

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Главный переговорщик Великобритании с ЕС по Brexit лорд Дэвид Фрост решил уйти в отставку из-за несогласия с правительством премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает "Би-би-си". Его решение об отставке отчасти обусловлено несогласием с вводимыми в стране антиковидными ограничениями.

В письме, адресованном премьеру, Фрост отмечает, что для него "было огромной честью и привилегией" работать с Джонсоном в процессе выхода Великобритании из Евросоюза.

" Я руководил нашим процессом выхода из ЕС в течение двух с половиной лет с тех пор, как вы стали премьер-министром. В те годы мы восстановили свободу и независимость Великобритании как страны и начали процесс построения новых отношений с ЕС. Это долгосрочная задача. Вот почему мы договорились ранее в этом месяце, что я уйду в январе и передам другим эстафету управления нашими будущими отношениями с ЕС", - пишет Фрост.

Однако далее он напоминает о своих озабоченностях "текущим направлением движения". Так, Фрост указывает, что хотел бы видеть в Великобритании "слабо регулируемую, предпринимательскую экономику с низкими налогами". Также он считает, что нужно "научиться жить с ковидом", хвалит Джонсона за то, что летом он решился "снова открыть страну" и сетует, что "это не оказалось необратимым".

"Я надеюсь, что мы скоро вернемся в нужное русло и не соблазнимся теми принудительными мерами, которые мы видели в других местах", - добавляет Фрост.

8 декабря Джонсон на фоне распространения штамма коронавируса "омикрон" объявил о введении в Англии "плана Б", который предполагает перевод людей на удаленную работу, обязательное ношение масок и использование вакцинных пропусков. Позднее он пообещал, что до конца года всем совершеннолетним англичанам станет доступна бустерная доза вакцины от COVID-19.