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Британцы до конца года смогут сделать третью прививку от COVID-19

Британские власти расширяют доступ к бустерным дозам вакцины на фоне распространения штамма "омикрон"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к нации объявил, что у всех жителей Англии в возрасте 18 лет и старше будет возможность получить бустерную дозу вакцины против COVID-19 до конца года для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".

"Я боюсь, что сейчас мы сталкиваемся с чрезвычайной ситуацией в нашей борьбе с новым вариантом, "омикроном", и мы должны срочно укрепить нашу стену вакцинной защиты, чтобы обезопасить наших друзей и близких", - заявил Джонсон.

По его словам, нет никаких сомнений, что надвигается волна случаев "омикрона", и двух доз вакцины против COVID-19 становится недостаточно.

"Но хорошая новость заключается в том, что наши ученые уверены, что с помощью третьей дозы - бустерной - мы все сможем повысить наш уровень защиты", - отметил Джонсон.

Он сказал, что все взрослые, имеющие право на бустер, смогут сделать укол с понедельника. Для этого граждане должны быть старше 18 лет и получить вторую дозу вакцины не менее чем за три месяца до этого.

Ранее чиновники здравоохранения Великобритании намеревались открыть доступ к бустерным уколам для всех взрослых к концу января.

Джонсон обратился к нации после того, как уровень тревоги в Великобритании был повышен с трех до четырех из-за увеличения числа случаев заражения новым штаммом. По состоянию на воскресенье в Великобритании было зарегистрировано 3137 подтвержденных случаев заражения вариантом "омикрон". Смертей от этого штамма в стране пока не было зафиксировано.

42 группы военных будут привлечены для создания мест вакцинации и мобильных подразделений. Часы работы клиник будут продлены. Теперь получить вакцину можно будет семь дней в неделю.

В минувшую пятницу данные Великобритании показали, что три дозы вакцины обеспечивают 70-75% защиты от "омикрона", в то время как две дозы, полученные три или более месяцев назад, дают 30%-40% или меньше.

"Омикрон" выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 13 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Великобритания Борис Джонсон Коронавирус

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