В Великобритании зафиксировали уже семь смертей среди больных "омикроном"
Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Великобритании до семи увеличилось число скончавшихся вследствие заражения штаммом коронавируса "омикрон", сообщило в субботу Агентство безопасности здравоохранения Соединенного Королевства.
В ежедневном докладе агентства по "омикрону" отмечается, что все эти случаи смерти приходятся на Англию.
Кроме того, за истекшие сутки в стране выявили еще 10 059 случаев инфицирования этим вариантом COVID-19. Таким образом, общее число диагностированных заражений "омикроном" достигло в стране 24 968. Для сравнения, пять дней назад, 13 декабря, этот показатель составлял 4 713. Тогда же премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил о первом случае летального исхода в стране после заражения "омикроном".
Также директор UKHSA Дженни Харрис заявляла, что вариант COVID-19 "омикрон", возможно, является самой масштабной угрозой для здоровья населения, возникшей с начала пандемии коронавируса.
В последние дни Великобритания также бьет рекорды по выявляемым за сутки случаям коронавируса. В субботу этот показатель составил около 90,4 тыс. Накануне суточный прирост заражений составил более 93 тыс., а днем ранее - около 88 тыс.
Всего в Великобритании за время пандемии COVID-19 выявили свыше 11 млн заражений, зафиксировали более 147 тыс. случаев смерти среди инфицированных.
Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.