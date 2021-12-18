В Великобритании зафиксировали уже семь смертей среди больных "омикроном"

Около Королевской Лондонской больницы Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Великобритании до семи увеличилось число скончавшихся вследствие заражения штаммом коронавируса "омикрон", сообщило в субботу Агентство безопасности здравоохранения Соединенного Королевства.

В ежедневном докладе агентства по "омикрону" отмечается, что все эти случаи смерти приходятся на Англию.

Кроме того, за истекшие сутки в стране выявили еще 10 059 случаев инфицирования этим вариантом COVID-19. Таким образом, общее число диагностированных заражений "омикроном" достигло в стране 24 968. Для сравнения, пять дней назад, 13 декабря, этот показатель составлял 4 713. Тогда же премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил о первом случае летального исхода в стране после заражения "омикроном".

Также директор UKHSA Дженни Харрис заявляла, что вариант COVID-19 "омикрон", возможно, является самой масштабной угрозой для здоровья населения, возникшей с начала пандемии коронавируса.

В последние дни Великобритания также бьет рекорды по выявляемым за сутки случаям коронавируса. В субботу этот показатель составил около 90,4 тыс. Накануне суточный прирост заражений составил более 93 тыс., а днем ранее - около 88 тыс.

Всего в Великобритании за время пандемии COVID-19 выявили свыше 11 млн заражений, зафиксировали более 147 тыс. случаев смерти среди инфицированных.