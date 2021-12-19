Экипаж закрыл люки между МКС и кораблем "Союз МС-20"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Экипаж закрыл люки между Международной космической станцией (МКС) и кораблем "Союз МС-20", который должен вернуться на Землю в понедельник, следует из трансляции "Роскосмоса".

Как следует из трансляции, люки между кораблем и станцией успешно закрыты. Ранее экипаж перешел на борт корабля.

Расстыковка с модулем "Поиск" МКС запланирована на 02:50 мск. Затем корабль включит двигатели на торможение и начнет сход с орбиты. После этого он разделится на отсеки: спускаемый аппарат с экипажем и грузами продолжит управляемый спуск, а остальные части корабля сгорят в плотных слоях атмосферы.

Маэдзава - японский бизнесмен, основатель компании Zozo Inc., является 14-м богатейшим человеком в Японии. Хирано работает продюсером в компании Space Today. На МКС Хирано должен был отвечать за освещение полета Маэдзавы.

16 декабря в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин поручил Ракетно-космической корпорации "Энергия" разработать и представить план наращивания производства пилотируемых кораблей "Союз" до четырех в год в целях развития космического туризма.

В пресс-службе госкорпорации сообщили, что в последние годы РКК "Энергия" производила по четыре корабля "Союз МС" в год: два по Федеральной космической программе и два по международным контрактам для доставки зарубежных астронавтов на МКС.

В ноябре 2019 года глава "Роскосмоса" сообщил, что госкорпорация заказала у РКК "Энергия" производство двух дополнительных "Союзов" для коммерческих пусков. Сообщалось, что "туристический" вариант корабля будет переделан для управления одним человеком.

В декабре 2019 года стало известно, что стоимость полета корабля "Союз-МС" для космических туристов составит 2,5 млрд рублей. Эта сумма упоминалась в документации разработчика корабля - РКК "Энергия".

Россия является первопроходцем космического туризма. В период с 2001 по 2021 год на кораблях "Союз" на орбиту отправились девять коммерческих участников полета, один из них - дважды. "Роскосмос" и Space Adventure сотрудничают в области космического туризма с 2001 года, когда на орбиту полетел первый космический турист Денис Тито.

Предприятия отрасли уже приступили к созданию транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2" для полета туристов в космос.