Российская авиагруппа приступила к патрулированию района посадки "Союз МС-20"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Авиационная поисково-спасательная группа Центрального военного округа (ЦВО) приступила к патрулированию воздушного пространства в районе посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-20" в Казахстане, сообщает пресс-служба ЦВО в понедельник.

"Экипажи 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1 армейской авиации, самолеты Ан-12 и Ан-26 Центрального военного округа вылетели для организации поисково-спасательного обеспечения посадки спускаемого аппарата "Союз МС-20" и эвакуации экипажа 20-й экспедиции посещения Международной космической станции", - говорится в сообщении.

По данным военных, пилоты патрулируют район посадки площадью около 3 тыс. квадратных километров. Точные координаты спускаемого аппарата пеленгует и передает спасателям самолет Ан-26.

"Зона поисково-спасательных работ сосредоточена в 147 километрах юго-восточнее Жезказгана", - добавили в ЦВО.

Кроме того, наземные группы поиска и спасения на модернизированных поисково-эвакуационных машинах ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица" дежурят в основном и запасном районах посадки и готовы в случае необходимости к эвакуации космонавтов и транспортировке спускаемого аппарата.

Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-20" запланирована на 06:13 мск. На Землю вернутся космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и участники космического полета - президент корпорации "Старт Тудей" Юсаку Маэдзава и его личный ассистент Йозо Хирано.

В организации посадки задействовано около 200 специалистов-спасателей, 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один самолет Ан-26, а также более 20 единиц наземной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица".