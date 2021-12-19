Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Возвращающихся с МКС японских туристов встретят национальным блюдом

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Российского космонавта Александра Мисуркина, который в понедельник должен вернуться на Землю в составе экипажа спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-20", встретит друг, а японским космонавтам в точку посадки спасатели Центрального военного округа (ЦВО) привезут японскую лапшу, сообщает пресс-служба ЦВО в воскресенье.

Как отметили в ЦВО, по традиции для экипажей спускаемых аппаратов "Союзов МС" на Земле готовят сюрприз.

"Встречать российского космонавта Александра Мисуркина будет его друг - ученый Вячеслав Турышев, которого доставят в точку посадки, чтобы друзья вместе разделили первые мгновения после возвращения с орбиты. Космическим туристам из Японии привезут традиционное блюдо национальной кухни - японскую лапшу", - рассказали в пресс-службе.

Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-20" запланирована на 20 декабря.

На Землю вернутся космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и участники космического полета - президент корпорации "Старт Тудей" Юсаку Маэзава и его личный ассистент Йозо Хирано.

В организации посадки спускаемого аппарата "Союза МС-20" задействовано около 200 специалистов-спасателей ЦВО, 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один самолет Ан-26, а также более 20 единиц наземной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица".

МКС Япония Александр Мисуркин ЦВО Казахстан

Новости по теме

Новости

Глава Минобороны ФРГ выступила за санкции против Путина и его окружения

Глава Минобороны ФРГ выступила за санкции против Путина и его окружения

СКР начал проверку в связи со смертью ребенка в частном медцентре Читы

СМИ сообщили о вероятном повышении сестры Ким Чен Ына

СМИ сообщили о вероятном повышении сестры Ким Чен Ына

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 декабря

Ракета SpaceX вывела на орбиту турецкий спутник связи Turksat 5B

NYT сообщила, что Пентагон занижал число погибших мирных жителей на Ближнем Востоке

Швейцария экстрадировала российского бизнесмена Клюшина в США

Швейцария экстрадировала российского бизнесмена Клюшина в США
Пандемия коронавируса

"Омикрон" обнаружен почти в 90 странах мира

Пандемия коронавируса

Нидерланды вводят жесткий локдаун из-за распространения "омикрона"

Россия перейдет в "режим контругроз" в случае отказа НАТО от гарантий безопасности

Россия перейдет в "режим контругроз" в случае отказа НАТО от гарантий безопасности
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });