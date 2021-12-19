Возвращающихся с МКС японских туристов встретят национальным блюдом

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Российского космонавта Александра Мисуркина, который в понедельник должен вернуться на Землю в составе экипажа спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-20", встретит друг, а японским космонавтам в точку посадки спасатели Центрального военного округа (ЦВО) привезут японскую лапшу, сообщает пресс-служба ЦВО в воскресенье.

Как отметили в ЦВО, по традиции для экипажей спускаемых аппаратов "Союзов МС" на Земле готовят сюрприз.

"Встречать российского космонавта Александра Мисуркина будет его друг - ученый Вячеслав Турышев, которого доставят в точку посадки, чтобы друзья вместе разделили первые мгновения после возвращения с орбиты. Космическим туристам из Японии привезут традиционное блюдо национальной кухни - японскую лапшу", - рассказали в пресс-службе.

Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-20" запланирована на 20 декабря.

На Землю вернутся космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и участники космического полета - президент корпорации "Старт Тудей" Юсаку Маэзава и его личный ассистент Йозо Хирано.

В организации посадки спускаемого аппарата "Союза МС-20" задействовано около 200 специалистов-спасателей ЦВО, 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один самолет Ан-26, а также более 20 единиц наземной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица".