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В ЕС разрешили использовать американскую вакцину от коронавируса Nuvaxovid

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендовало к использованию вакцину Nuvaxovid от COVID-19 американской компании Novavax для вакцинации лиц старше 18 лет. Препарату выдано условное регистрационное удостоверение.

Nuvaxovid стал пятой вакциной от коронавируса, разрешенной в Евросоюзе.

После тщательной оценки комитет ЕМА по лекарствам для человека пришел к выводу, что данные по Nuvaxovid достоверны и соответствуют критериям ЕС по эффективности, безопасности и качеству.

Препарат прошел два клинических исследования, в которых участвовали более 45 тысяч взрослых, часть из которых получала плацебо. В этот период наиболее распространенными штаммами коронавируса были "альфа" и "бета".

Исследование, проведенное в США и Мексике, показало, что через семь дней после получения второй дозы Nuvaxovid эффективность ее защиты от коронавируса составляла 90,4%. COVID-19 с симптомами заразились 14 человек из 17 312 привившихся, тогда как в группе плацебо заболели 63 человека из 8140.

Второе исследование, проведенное в Великобритании, показало эффективность препарата на уровне 89,7%.

Вакцина Nuvaxovid разработана на основе белка, аналогичного спайковому белку коронавируса. Ее вводят двумя дозами с перерывом в три недели, она учит иммунную систему человека вырабатывать защиту от вируса.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 20 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Евросоюз США Великобритания Мексика коронавирус ЕМА Novavax Nuvaxovid

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