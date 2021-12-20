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Европейская комиссия разрешила пятую в ЕС вакцину против COVID-19

Европейская комиссия разрешила пятую в ЕС вакцину против COVID-19
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) выдала в понедельник условное маркетинговое разрешение на использование в ЕС пятой вакцины против COVID-19, которой стала Nuvaxovid, разработанная американской компанией Novavax.

"В то время, когда омикрон-штамм быстро распространяется и когда нам необходимо активизировать прививочную кампанию и бустерную ревакцинацию, я особенно рада сегодняшнему разрешению (на использование - ИФ) вакцины компании Novavax", - отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В миреВ ЕС разрешили использовать американскую вакцину от коронавируса NuvaxovidЧитать подробнее

Это разрешение исполнительной коллегии ЕС последовало за положительной научной рекомендацией Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) и одобрением государств-членов ЕС.

ЕК подписала контракт с Novavax 4 августа 2021 года. С условным разрешением Novavax сможет поставить в ЕС до 100 млн доз вакцины, начиная с первого квартала 2022 года. Контракт позволяет государствам-членам ЕС закупить дополнительно к общему заказу еще 100 млн доз в течение 2022 и 2023 годов.

Ожидается, что первые партии вакцины будут поставлены в первые месяцы 2022 года. На первый квартал члены ЕС заказали около 27 млн доз. Это существенная прибавка к общему количеству вакцин, законтрактованных Евросоюзом у других компаний: 2,4 млрд доз от BioNTech / Pfizer, 460 млн - от Moderna, 400 млн - от AstraZeneca, 400 млн - от Johnson&Johnson.

Условное маркетинговое разрешение (CMA) - это разрешение на продажу лекарственного средства в ЕС на основе менее полных данных, чем необходимы для обычного разрешения. Оно может быть выдано, если польза от немедленных поставок явно превышает риск, связанный с тем, что еще не все данные имеются. Тем не менее, оно гарантирует, что вакцина соответствует стандартам ЕС.

Novavax подала заявку на сертификацию своей вакцины в EMA 17 ноября 2021 года. До этого EMA уже частично проверило ее данные в ходе "скользящего обзора". Прежде чем на основе собственного анализа ЕК решила выдать условное разрешение на продажу, она провела консультации со странами-членами ЕС, поскольку они несут ответственность за использование вакцин на своей территории.

Хроника 09 января 2020 года – 20 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
ЕС ЕК Коронавирус Novavax Nuvaxovid Урсула фон дер Ляйен

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