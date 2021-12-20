МВД Франции выявило свыше 180 тыс. поддельных санитарных пропусков

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Во Франции выявили 182 тыс. поддельных санитарных пропусков с момента их введения этим летом. Об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на данные МВД страны.

И это - только число уже выявленных случаев, в реальности же количество подделок таких документов во Франции может быть намного выше, добавили в ведомстве.

В настоящее время санитарный пропуск необходим во Франции для посещения кафе, баров, ресторанов, некоторых торговых центров, домов престарелых, а также для поездок на транспорте дальнего следования.

Ранее французские СМИ писали, что французские власти пытаются побудить владельцев фальшивых сертификатов пройти вакцинацию в обмен на амнистию. Если же они не согласятся на такой вариант, обладателям поддельных санитарных паспортов грозит до трех лет тюрьмы и 45 тыс. евро штрафа.

За изготовление и сбыт фальшивых документов о вакцинации предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до семи лет и штрафа в размере 300 тыс. евро.

Глава МВД Жеральд Дарманен объявил 16 декабря, что начато около 400 расследований с целью обезвредить сети сбыта подложных санитарных паспортов. Было задержано около сотни человек, как продавцов, так и покупателей подделок.

В начале декабря властям удалось отчасти перекрыть канал производства и сбыта таких фальшивых документов. Стражи правопорядка задержали супружескую пару из Меца, принадлежавшую к сети, успевшей сбыть до 10 тыс. поддельных санитарных паспортов, заработав на этом около 2 млн евро. Расследование пытается установить других участников этой сети.