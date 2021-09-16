Макрон допустил частичную отмену "санитарных паспортов" при улучшении ситуации

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Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что требования, связанные с "санитарным паспортом", будут смягчаться по мере улучшения ситуации с коронавирусом в конкретных регионах. Как передает BFMTV, он сказал это на встрече Союза местных предприятий (U2P).

"Санитарный паспорт придется носить с собой, чтобы избежать закрытия организаций, но, как только обстоятельства это позволят, мы будем отменять его в регионах, где вирус будет меньше циркулировать, - сказал президент. - Если бы завтра можно было упразднить санитарные паспорта, я был бы счастливейшим из людей".

Днем ранее противница паспортов спросила Макрона на улице, сохранятся ли требования, введенные недавним законом на срок до 15 ноября, и после этой даты. Тогда он ответил, что это будет зависеть от конкретных сфер и от развития эпидемиологической обстановки, и пообещал действовать прагматично.

Между тем, 16 сентября глава Минздрава Франции Оливье Веран сказал RTL,что пока смягчать ограничения невозможно и что их отмена будет зависеть от снижения распространения штамма "дельта". В пресс-службе Минздрава заявили, что если после 15 ноября ситуация это позволит, "санитарные паспорта" отменят, если нет - их сохранят.

Во Франции специальные пропуска с QR-кодом были введены специальным законом с 9 августа. Код означает, что человек или привился от коронавируса, или недавно переболел, или сдал отрицательный ПЦР-тест. Санитарные паспорта обязательны для использования транспорта, кроме городского общественного, при посещении общепита и культурных учреждений. В правительстве считают, что пока закон будет действовать до 15 ноября.

Противники вакцинации, паспортов и ограничительных мер регулярно устраивают уличные протесты.