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В США зафиксировали первую смерть от "омикрон"-штамма

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Соединенных Штатах зафиксировали первую смерть от заражения штаммом "Омикрон". Об этом во вторник, 21 декабря, со ссылкой на органы здравоохранения штата Техас передает телеканал ABC.

Считается, что это первая известная зафиксированная смерть омикрона в США.

По информации телеканала, жертвой является "мужчина в возрасте 50 лет", который не был вакцинирован и имел помимо коронавируса имел проблемы со здоровьем.

Ранее в понедельник федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что омикрон-вариант коронавируса стал преобладающим в стране. По данным американского медрегулятора за минувшую неделю, вариант "омикрона" в настоящее время составляет большинство случаев COVID-19 в США - 73,2 %. Неделей ранее было зафиксировано всего 12,6% случаев "омикрона".

Хроника 09 января 2020 года – 21 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
США Коронавирус Омикрон

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