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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Глава ВОЗ предупредил, что отмена праздника лучше отмены жизни

Глава ВОЗ предупредил, что отмена праздника лучше отмены жизни
Фото: Dominic Lipinski/PA Images via Getty Images

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В преддверии рождественских и новогодних праздников и на фоне распространения штамма коронавируса "омикрон" гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал людей как следует подумать и по возможности отменить праздничные мероприятия, чтобы снизить риски распространения инфекции, передает ВВС.

"Отмененный праздник лучше отмененной жизни", - сказал он.

"Мы все устали от этой пандемии. Мы все хотим проводить время с друзьями и родственниками. Мы все хотим возвращения к нормальной жизни, - сказал Гебрейесус. - Кратчайший путь к этому - и для лидеров стран, и для конкретных граждан - это принимать непростые решения сейчас, которые нужно принять ради защиты самих себя и окружающих. В каких-то случаях это будет означать отмену или перенос мероприятий. Но лучше отменить сейчас и отпраздновать позже, чем отпраздновать сейчас, а потом скорбеть".

Глава ВОЗ также заявил, что в 2022 году с пандемией должно быть покончено за счет вакцинации не менее 70% населения в каждой стране к середине года.

На этом же брифинге он сказал, что появились подтверждения тому, что штамм "омикрон" распространяется намного быстрее "дельты" и поражает привившихся и переболевших COVID-19.

В этот же день главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что пока было бы неразумно считать, что "омикрон" вызывает более мягкие симптомы по сравнению с другими штаммами, для этого вывода еще слишком мало данных. Она также предупредила все страны, что при нынешнем приросте заболеваемости системы здравоохранения ожидает очередная перегрузка.

Эти заявления были сделаны на фоне новости о том, что в США "омикрон" вытесняет другие варианты COVID-19 и в настоящее время является доминирующей версией коронавируса. В Белом доме пока заявили, что президент Джо Байден не планирует вводить всеобщий локдаун, хотя главный инфекционист Штатов доктор Энтони Фаучи предупредил, что рождественские поездки будут способствовать распространению вируса.

Нидерланды ввели жесткий локдаун, не дожидаясь Рождества. Франция и Германия ужесточили ковид-ограничения. Мэр Лондона Садик Хан отменил праздничные мероприятия на Трафальгарской площади "в интересах безопасности", правительство Бориса Джонсона пока не решилось на жесткие меры.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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ВОЗ коронавирус Тедрос Адханом Гебрейесус США Великобритания Сумия Сваминатан

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