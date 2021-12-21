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Лаврентьев заявил, что террористы активизировались по всей Сирии

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Террористические группировки активизировались практически по всей территории Сирии, что вызывает озабоченность, сообщил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

"У нас вызывает озабоченность активизация террористических группировок, активизация ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ), провокационные действия, которые предпринимаются в отношении представителей силовых структур Сирийской национальной армии", - сообщил Лаврентьев журналистам во вторник.

Он отметил, что данная ситуация не может не беспокоить.

"Активизировались террористические группировки, не только на севере Сирии, но и практически по всей территории страны. Поэтому думаем очень подробно обсудить варианты активизации противодействия террористическим группировкам, сопряжение усилий всех заинтересованных сторон. Я думаю, только сообща мы можем противодействовать этому злу", - подчеркнул он.

21-22 декабря в столице Казахстана Нур-Султане проходит очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии.

Сирия ИГИЛ

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