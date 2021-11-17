Лаврентьев заявил, что для РФ неприемлемы попытки создания квазигосударств в Сирии

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Россия не приемлет попытки разделения Сирийской Арабской Республики и создания на ее территории квазигосударств, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев в ходе "круглого стола", который состоялся в Дамаске в рамках визита российской межведомственной делегации.

"Россия нацелена на дальнейший поиск путей сирийского урегулирования в интересах сохранения независимости, единства и территориальной целостности государства. Для нас остаются неприемлемыми любые попытки деления страны и создания квазигосударственных образований, независимо от того, под какими предлогами такие попытки не принимались", - сказал Лаврентьев.

Он подчеркнул, что внутрисирийский диалог должен проходить без всякого внешнего давления. "Сирийцам самим под силу прийти к оптимальному нахождению развязки, преодолению разногласий по вопросам конституционной реформы и, соответственно, внесения изменений при необходимости", - отметил он.

"Нельзя позволить ситуации преодолеть тот рубеж, после которого существование Сирии в качестве единого государства было бы невозможным. Будем и дальше содействовать сирийскому руководству в достижении национального и межконфессионального согласия в стране", - подчеркнул Лаврентьев.