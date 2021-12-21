"Астанинский процесс" стартовал в Нур-Султане со встречи делегаций РФ и Сирии

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Очередной раунд переговоров по Сирии в столице Казахстана Нур-Султане стартовал со встречи делегаций РФ и правительства Сирии, передал корреспондент агентства.

Российскую делегацию возглавляет специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, делегацию САР - заместитель министра иностранных дел Сирии Айман Сусан.

17-ый раунд переговоров по Сирии в Нур-Султане пройдет 21-22 декабря. Ожидается, что участники рассмотрят нынешнюю обстановку в Сирии, задачи по поддержанию спокойствия в зонах деэскалации, обсудят перспективы работы сирийского Конституционного комитета в Женеве.