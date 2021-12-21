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Новая Зеландия из-за "омикрона" перенесла открытие границ на конец февраля

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Власти Новой Зеландии объявили о мерах по усилению защиты от штамма коронавируса "омикрон", включая перенос начала открытия своих границ с января 2022 года на конец февраля. Об этом сообщила газета The Guardian.

"Пандемия COVID-19 продолжает набирать обороты, и мы должны реагировать, чтобы продолжать защищать жизни, не вводя ограничений и локдаунов без крайней необходимости", - заявил министр по реагированию на COVID-19 Крис Хипкинс.

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В прошлом месяце правительство объявило о поэтапном открытии международных границ, которые были закрыты с марта 2020 года. Так, граждане Новой Зеландии и обладатели виз смогли бы прибывать в страну с территории Австралии с 17 января. Планировалось, что с апреля 2022 года границы будут открыты для всех вакцинированных людей.

Люди, возвращающиеся в страну, теперь будут должны сдавать тест на COVID-19 перед отъездом за 48 часов, а по прибытии должны изолироваться на 10 дней.

Также в стране будет ускорена кампания по вакцинации бустерными дозами вакцин за счет сокращения интервала между второй и третьей дозой вакцины. Таким образом, 82% вакцинированных новозеландцев смогут сделать бустерную вакцинацию уже к концу февраля.

По данным статистического портала Worldometers, за все время пандемии в Новой Зеландии свыше 13,5 тыс. человек заразились COVID-19. 49 инфицированных скончались, а более 11,7 тыс. заболевших выздоровели.

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