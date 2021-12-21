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Институт Коха рекомендовал максимально ограничить контакты жителей ФРГ

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Институт Роберта Коха, который отслеживает ситуацию с COVID-19 в Германии, рекомендовал властям ввести максимальные ограничения контактов из-за распространения штамма коронавируса "омикрон", сообщает Welt.

Эксперты считают, что ограничения нужно ввести по крайней мере до середины января. Одновременно они советуют снова закрыть общепит, продлить зимние каникулы в школах и детских садах и "максимально ускорить вакцинацию".

В Институте Коха полагают, что в Германии началась новая волна пандемии и "омикрон" может вызвать всплеск заболеваемости, которых до сих пор не наблюдалось.

Во вторник во второй половине дня канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует овещание с руководителями федеральных земель страны: участники совещания будут обсуждать, что делать.

19 декабря полный локдаун ввели в Нидерландах. 20 декабря директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус призвал людей отказаться от праздников сейчас, чтобы не заразиться и впоследствии не потерять жизни.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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В Бельгии продолжаются протесты против ограничений в связи с пандемией коронавируса
Германия Институт Коха коронавирус Олаф Шольц

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