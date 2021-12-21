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Страны Балтии заявили о готовности предоставить военную помощь Украине

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Министры обороны стран Балтии выразили солидарность с Украиной и готовность предоставить помощь этой стране.

"Помощь самая разная - и военная, и невоенная. (...) Но что помощь будет предоставлена, факт", - сказал журналистам после состоявшейся во вторник в Каунасе встречи литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

Он обсудил с министрами обороны Латвии и Эстонии Артисом Пабриксом и Калле Лаанетом вопросы региональной безопасности и сотрудничества в форматах Евросоюза и НАТО. Министры также подписали соглашение о дорожной карте сотрудничества балтийских стран в 2022 году.

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Литовский министр сообщил, что Украине может быть предоставлен военно-полевой госпиталь, а также уже предоставляется помощь тепловизорами.

Во время дискуссий министры говорили о действиях России, по словам Анушаускаса, дестабилизирующих ситуацию с безопасностью как в регионе, так и во всей Европе.

"Мы пришли к единому мнению, что последние действия России, особенно концентрация вооруженных сил вблизи украинской границы - это грозная попытка нацелиться на суверенитет добивающейся членства в НАТО Украины", - сказал Анушаускас.

В свою очередь, по словам эстонского министра, Россия даже не пытается снять остроту ситуации, а продолжает стягивать войска и предъявила "абсурдные" требования. Они, по словам Лаанета, показывают, что "цели Кремля остаются теми же - изменить сложившуюся после холодной войны архитектуру безопасности и восстановить свои зоны влияния".

Как сказал министр, поддержка Украины в такой ситуации остается приоритетом, и министерство обороны Эстонии ищет возможности предоставить дополнительную оборонную помощь этой стране.

Пабрикс сказал, что Украина сейчас защищает интересы Европы, требуя права самой выбирать свою судьбу.

Балтия Украина

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