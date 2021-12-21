В Сухуме на митинге оппозиции вспыхнули беспорядки и послышались выстрелы

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Сухуме начались столкновения оппозиции и сил правопорядка, охраняющих здание комплекса правительственных зданий, передает корреспондент "Интерфакса".

Митинг, организованный Народно-патриотическим союзом Абхазии, проходит на площади перед зданием абхазского драматического театра, который находится в непосредственной близости от комплекса правительственных зданий и администрации президента.

Перед зданием администрации президента собрались сторонники действующего главы республики Аслана Бжании, перед которым время от времени также выступают представители проправительственных партий и общественных организаций.

Комплекс правительственных зданий огорожен по периметру металлическими заграждениями, а со стороны набережной – еще и автобусами.

Митингующие пытаются прорвать кордоны правоохранительных органов и пробраться на площадь перед парламентом и администрацией президента.

Слышны звуки выстрелов. Правоохранительные органы применили против митингующих дымовые шашки.