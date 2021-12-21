Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

ВОЗ ждет, что "омикрон" вскоре станет доминантным штаммом во многих странах Европы

ВОЗ ждет, что "омикрон" вскоре станет доминантным штаммом во многих странах Европы
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" в течение ближайших недель станет доминантным во многих странах Европы, передает во вторник агентство Associated Press слова директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

"Мы можем видеть приближение очередного шторма. В течение нескольких недель "омикрон" станет доминантным во многих странах европейского региона, подтолкнув уже загруженные системы здравоохранения ближе к краю пропасти", - заявил Клюге на пресс-конференции в Вене.

Клюге добавил, что "омикрон" был выявлен как минимум в 38 из 53 стран, которые входят в европейский регион. Штамм уже стал доминантным в Великобритании, Дании и Португалии.

По словам Клюге, за прошедшую неделю в Европе было выявлено 2,6 млн новых случаев заражения коронавирусом. Это на 40% больше, чем за предыдущую неделю.

Также директор европейского бюро сообщил, что у 89% пациентов с "омикроном" выявляются те же симптомы, что и при других штаммах, а именно кашель, боль в горле и повышенная температура. Чаще всего в регионе новый штамм выявляли у людей 20-30 лет.

Штамм B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, и уже выявлен в ряде стран Европы, в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций, в том числе более 30 - в S-белке.

Хроника коронавируса. Декабрь.

16
Медработники прибыли в китайскую Внутреннюю Монголию для проведения тестов на COVID-1920 декабря. В Бельгии продолжаются протесты против ограничений в связи с пандемией коронавируса.17 декабря. Ученые из Гонконга выяснили, что штамм "омикрон" может заражать в 70 раз быстрее других видов COVID.16 декабря. Вакцинация против COVID-19 препаратом Pfizer в церкви немецкого города Бад-Вильснак.15 декабря. В Лондоне в центрах по вакцинации выстроились длинные очереди. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что у всех жителей Англии будет возможность получить бустерную дозу вакцины против COVID-19 до конца года для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".13 декабря. На третьем месте по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 189 867 заболевших.10 декабря. Минздрав Кипра объявил об обнаружении первых в стране случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".8 декабря. В Берне активисты зажгли около 12 000 свечей в память о жителях Швейцарии, умерших от коронавируса.7 декабря. Рождественская ель, изготовленная из пустых ампул из-под вакцины от коронавируса COVID-19, установлена в крупнейшем центре вакцинации в Бухаресте.6 декабря. Президент ЮАР заявил о четвертой волне COVID-19 в стране. За прошедшую неделю число выявляемых за сутки случаев заражения в стране возросло в пять раз.6 декабря. Жительницам Иркутска предлагают сделать маникюр с QR-кодом.6 декабря. В Брюсселе около 8 тыс. человек приняли участие в акции протеста против ограничительных мер из-за пандемии COVID-19, введения санитарных паспортов и возможной перспективы обязательной вакцинации.6 декабря. В РФ штамм коронавируса "омикрон" подтвердился у двух вернувшихся из ЮАР граждан.5 декабря. Школьникам во многих странах мира пришлось прервать очное обучение из-за пандемии COVID-19, но в некоторых странах они уже вернулись к учебе в обычном режиме. На фото: ученица проходит экспресс-тест на антиген COVID-19 перед посещением занятия в начальной школе в Маниле, Филиппины.3 декабря. В Европе продолжают регистрировать высокие показатели распространения коронавируса. В Германии за сутки выявили 74,3 тыс. новых случаев заражения COVID-19, почти 400 человек скончались.1 декабря. Бразилия стала первой страной Южной Америки, где впервые диагностировали новый штамм коронавируса "омикрон".
Медработники прибыли в китайскую Внутреннюю Монголию для проведения тестов на COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 21 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Ханс Клюге ВОЗ Европа Коронавирус

Новости

Тело еще одного военнослужащего достали из-под лавины в Южной Осетии

Один из извлеченных из-под лавины в Южной Осетии российских военных погиб

Первое в истории SMS-сообщение ушло с молотка во Франции за 107 тыс. евро

Первое в истории SMS-сообщение ушло с молотка во Франции за 107 тыс. евро

Трое российских военнослужащих пострадали при сходе лавины на Транскаме

В Сухуме на митинге оппозиции вспыхнули беспорядки и послышались выстрелы

Калифорния будет судиться с Walmart из-за свалки опасных отходов

Калифорния будет судиться с Walmart из-за свалки опасных отходов

Газ в Европе подорожал до $1900/тыс. куб. м, достигнув нового рекорда

Газ в Европе подорожал до $1900/тыс. куб. м, достигнув нового рекорда

Россиянка Софья Сапега попросила помилования у Лукашенко

Россиянка Софья Сапега попросила помилования у Лукашенко

"Беларуськалий" пригрозил Литве миллиардными исками при остановке транзита удобрений

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });