В ЮАР с "омикроном" госпитализируют меньше больных, чем было с "дельтой"

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В ЮАР в период распространения штамма коронавируса "омикрон" число госпитализаций с COVID-19 составляет примерно 6% от общего числа выявленных случаев заражения, это ниже, чем при других штаммах коронавируса, сообщает EFE cо ссылкой на Национальный институт инфекционных заболеваний (NICD) ЮАР.

Во время распространения штамма "дельта" в предыдущую волну уровень госпитализаций составлял 15,6%, а во время штамма "бета" - 16,2%. В первую волну пандемии этот показатель составлял не менее 13,1%.

Спустя месяц после появления штамма "омикрон" больницы ЮАР подтвердили, что в стране 5,6% госпитализированных с COVID-19 во время этой волны скончались, тогда как во время предыдущих волн речь шла о 20%.

В целом в ЮАР к настоящему моменту отмечают замедление темпов распространения "омикрона". В стране привились от коронавируса 26% населения.