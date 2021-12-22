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Мажилис Казахстана одобрил ратификацию договора о военном сотрудничестве с РФ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Мажилис парламента Казахстана на пленарном заседании в среду одобрил проект закона "О ратификации Договора между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве", документ направлен на рассмотрение в сенат.

Договор был подписан в Нур-Султане 16 октября 2020 года сроком на десять лет.

"Договор подписан с целью актуализации дальнейшего развития военного сотрудничества между двумя государствами, так как положения договора от 1994 года (договор между Казахстаном и Россией о военном сотрудничестве от 28 марта 1994 года - ИФ) устарели с учетом реалий современности, а также реализованы", - сказал на заседании замминистра обороны Казахстана Дамир Туяков.

Согласно документу, Россия и Казахстан осуществляют военное сотрудничество по таким направлениям, как совместное планирование применения войск и сил в интересах безопасности в случае обращения одной из сторон, совместное противодействие вызовам и угрозам региональной безопасности, оперативная и боевая подготовка, военное образование и наука, миротворческая деятельность, деятельность войск и сил и их всесторонне обеспечение и др.

Помимо прочего, отдельным пунктом отмечается, что Россия и Казахстан сотрудничают в области военной разведки и обязуются не проводить разведывательную деятельность, направленную против другой стороны.

Также устанавливается, что стороны не допустят использования своих территорий третьей стороной в целях осуществления деятельности, направленной против другой стороны. В случае возникновения ситуации, угрожающей безопасности, независимости или территориальной целостности одной из сторон, Россия и Казахстан договариваются оказать друг другу помощь, в том числе военную.

Договор предполагает, в том числе совместные штабные переговоры и консультации, учения, а также конференции и семинары, подготовка военных кадров.

Россия ратифицировала документ в мае.

Россия Казахстан

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