Путин внес на ратификацию договор о военном сотрудничестве с Казахстаном

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о ратификации Договора между РФ и Казахстаном о военном сотрудничестве, подписанный в Нур-Султане 16 октября 2020 года.

Согласно документу, Россия и Казахстан осуществляют военное сотрудничество по таким направлениям, как совместное планирование применения войск и сил в интересах безопасности в случае обращения одной из сторон, совместное противодействие вызовам и угрозам региональной безопасности, оперативная и боевая подготовка, военное образование и наука, миротворческая деятельность, деятельность войск и сил и их всесторонне обеспечение и др.

Помимо прочего, отдельным пунктом отмечается, что Россия и Казахстан сотрудничают в области военной разведки и обязуются не проводить разведывательную деятельность, направленную против другой стороны.

Также отмечается, что стороны не допустят использования своих территорий третьей стороной в целях осуществления деятельности, направленной против другой стороны. В случае возникновения ситуации, угрожающей "безопасности, независимости или территориальной целостности" одной из сторон, Россия и Казахстан договариваются оказать друг другу помощь, в том числе военную.

Срок действия договора - десять лет. Уполномоченной стороной по договору от России выступает Минобороны, дополнительных ассигнований из федерального бюджета РФ для исполнения договора не выделяется.