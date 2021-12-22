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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 276,2 млн человек

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды выросло до 276 243 089, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 369 175 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 51 272 854 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 810 045.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 758 481, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 478 325 человек.

На третьем месте находится Бразилия, где коронавирусом заразились 22 219 477 человек, из них умерли 617 948.

Портал Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, сообщил, что коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 690,9. В США на 1 млн жителей скончались 2 489 человек, Индии - 342, Бразилии - 2 877.

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