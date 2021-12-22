НАТО на фоне кризиса вокруг Украины повысило готовность сил быстрого реагирования

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Командование НАТО в связи с кризисом вокруг Украины впервые приняло конкретные меры и повысило боеготовность сил быстрого реагирования в составе 40 тысяч человек, сообщило в среду издание Die Welt со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя альянса.

По информации издания, с семи до пяти дней сокращен срок готовности к развертыванию в зоне кризиса Объединённой оперативной группы повышенной готовности (VJTF), состоящей из 6,4 тыс. человек и возглавляемой на данный момент Турцией.

Степень готовности повышена также у сил специальных операций и логистических служб. Однако, уточняет газета, речь не идет непосредственно об отправке в зону кризиса.

При этом, отмечает Die Welt, эти меры принимаются не только в связи с кризисом вокруг Украины, но и для укрепления обороны таких стран, как Польша, Румыния, Эстония, Латвия и Литва.

Издание утверждает, что соответствующее решение принял на прошлой неделе Североатлантический совет.

Официально в НАТО эту информацию для Die Welt не подтвердили. Представитель альянса повторил точку зрения НАТО, что "заметное наращивание Россией вооруженных сил на Украине и лишено оснований, и подрывает безопасность Европы". Он призвал РФ проявить транспарентность, способствовать деэскалации ситуации и напомнил, что в случае продолжения агрессии РФ в альянсе грозили "издержками и последствиями".

Он добавил, что подход НАТО в отношении России остается прежним - сдерживание и диалог.