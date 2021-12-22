Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

НАТО на фоне кризиса вокруг Украины повысило готовность сил быстрого реагирования

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Командование НАТО в связи с кризисом вокруг Украины впервые приняло конкретные меры и повысило боеготовность сил быстрого реагирования в составе 40 тысяч человек, сообщило в среду издание Die Welt со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя альянса.

По информации издания, с семи до пяти дней сокращен срок готовности к развертыванию в зоне кризиса Объединённой оперативной группы повышенной готовности (VJTF), состоящей из 6,4 тыс. человек и возглавляемой на данный момент Турцией.

В миреСтраны Балтии создадут совместную ракетную систему в ответ на "красные линии" РФЧитать подробнее

Степень готовности повышена также у сил специальных операций и логистических служб. Однако, уточняет газета, речь не идет непосредственно об отправке в зону кризиса.

При этом, отмечает Die Welt, эти меры принимаются не только в связи с кризисом вокруг Украины, но и для укрепления обороны таких стран, как Польша, Румыния, Эстония, Латвия и Литва.

Издание утверждает, что соответствующее решение принял на прошлой неделе Североатлантический совет.

Официально в НАТО эту информацию для Die Welt не подтвердили. Представитель альянса повторил точку зрения НАТО, что "заметное наращивание Россией вооруженных сил на Украине и лишено оснований, и подрывает безопасность Европы". Он призвал РФ проявить транспарентность, способствовать деэскалации ситуации и напомнил, что в случае продолжения агрессии РФ в альянсе грозили "издержками и последствиями".

Он добавил, что подход НАТО в отношении России остается прежним - сдерживание и диалог.

НАТО Украина

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 276,2 млн человек

Что случилось этой ночью: среда, 22 декабря

Госдеп призвал Россию отказаться от распространения "ложной риторики"

Госдеп призвал Россию отказаться от распространения "ложной риторики"
Пандемия коронавируса

"Омикрон" выявлен уже в 106 странах мира

"Омикрон" выявлен уже в 106 странах мира

В Вашингтоне сочли неприемлемыми часть предложений России по безопасности

В Вашингтоне сочли неприемлемыми часть предложений России по безопасности

Тело еще одного военнослужащего достали из-под лавины в Южной Осетии

Один из извлеченных из-под лавины в Южной Осетии российских военных погиб

Пандемия коронавируса

ВОЗ ждет, что "омикрон" вскоре станет доминантным штаммом во многих странах Европы

ВОЗ ждет, что "омикрон" вскоре станет доминантным штаммом во многих странах Европы

Первое в истории SMS-сообщение ушло с молотка во Франции за 107 тыс. евро

Первое в истории SMS-сообщение ушло с молотка во Франции за 107 тыс. евро

Трое российских военнослужащих пострадали при сходе лавины на Транскаме

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });