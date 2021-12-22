В Белом доме отрицают агрессивные намерения США и НАТО в отношении к России

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - У Соединенных Штатов и у НАТО нет никаких агрессивных намерений по отношению к России, НАТО - оборонительный альянс, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Агрессия, которую мы видели на украинской границе, воинственная риторика исходят только от одной стороны (от России - ИФ), думаю, это всем очевидно", - сказала она.

Ранее США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы.

21 декабря на коллегии Минобороны президент Владимир Путин обвинил многолетние действия США в нынешней напряженности, которая сложилась в Европе, напомнив, что Россия была вынуждена реагировать на каждый шаг.

Он также выразил озабоченность в связи с наращиванием военной группировки НАТО и США "непосредственно у российских границ" и в связи с масштабными учениями НАТО. Он пообещал отвечать на агрессию Запада адекватными "военно-техническими мерами".