Спутниковое вещание RT DE в Европе отключили по требованию медиарегулятора

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Новый немецкоязычный телеканал RT DE, запущенный 16 декабря, сняли с вещания в Европе, это решение будет обжаловано в судебном порядке, говорится в сообщении RT.

"Сегодня немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы наш новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве", - говорится в сообщении в телеграм-канале RT.

По мнению RT, "действия немецкого медиарегулятора неправомерны и нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT), положениям которой он должен неукоснительно следовать".

"Мы считаем действия немецкого регулятора незаконными и убеждены, что данное решение будет пересмотрено в судебном порядке", - подчеркивается в сообщении.

Программы телеканала можно смотреть на его сайте, через Smart TV и мобильное приложение.

Ранее в МИД России заявили, что ФРГ делает все, чтобы спутниковое вещание RT на территории этой страны было невозможным, что является прямым препятствованием работе журналистов.

В четверг, 16 декабря, телеканал RT сообщил, что видеохостинг YouTube удалил его новый канал – RT auf Sendung, где транслировался прямой эфир немецкоязычного телеканала RT DE, запущенный в тот же день. В ответ на это Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу RT DE – RT auf Sendung, отметив, что подобные действия видеохостинга могут привести к его частичной или полной блокировке в РФ. Соответствующее письмо было направлено в Google.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Google, YouTube удалил RT auf Sendung в связи с ранее допущенными нарушениями владельцем канала правил сообщества, из-за которых RT DE больше не может создавать каналы на видеохостинге. "У YouTube есть четкие правила сообщества, в которых говорится о том, что разрешено на платформе. Канал RT DE был удален с YouTube в сентябре за нарушение наших условий использования. Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Поэтому канал RT auf Sendung также был удален за нарушение условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений", - сказали в пресс-службе компании.

29 сентября главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT. Пресс-служба Google позднее объяснила удаление каналов RT нарушением ими условий использования видеосервиса. "RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной информации о коронавирусной инфекции COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео", - сказали в пресс-службе. Там отметили, что "во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube".