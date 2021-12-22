Песков пообещал аккуратную реакцию на запрет вещания немецкоязычного RT

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Москва ответит на запрет вещания немецкоязычного RT в Германии, но эта реакция будет аккуратной, заявил НТВ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, "блокировка целого средства массовой информации в Европе - с одной стороны, это противоречит самому европейскому духу, это противоречит всем нормам и принципам ОБСЕ, вот всему, чему можно, это противоречит", но "ни в Европе, ни в США в последнее время на эти мелочи никто внимания не обращает, все делают все, что хотят".

"Такая у нас "ковбойская" теперь реальность. В этой "ковбойской" реальности нам нужно действовать уверенно, аккуратно, настойчиво, таким образом, чтобы "не стрелять себе в ногу", но в то же время чтобы дать понять нашим оппонентам, что мы категорически с этим не согласны, не приветствуем, и не оставлять без последствий", - сказал представитель Кремля.

Новый немецкоязычный телеканал RT DE, запущенный 16 декабря, был 22 декабря снят со спутникового вещания в Европе по решению германского медиарегулятора MABB. Европейский спутниковый оператор Eutelsat 9В исключил RT из сетки. RT намерена обжаловать это решение в суде.

Комментируя ситуацию, глава МИД Сергей Лавров не исключил, что Россия будет вынуждена принять ответные меры.