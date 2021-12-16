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Новый канал RT DE на YouTube удалили в день запуска немецкого вещания

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - YouTube удалил новый канал RT DE - RT auf Sendung, созданный для передачи эфира запущенного в четверг немецкого вещания RT. Решение принято в связи с ранее допущенными владельцем канала нарушениями правил сообщества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Google.

"У YouTube есть четкие Правила сообщества, в которых говорится о том, что разрешено на платформе. Канал RT DE был удален с YouTube в сентябре за нарушение наших Условий использования. Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Поэтому, канал RT auf Sendung также был удален за нарушение Условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений", - сказали в пресс-службе компании.

Телеканал RT сообщил ранее в четверг, что YouTube заблокировал его новый канал на видеохостинге- RT auf Sendung, где транслировался прямой эфир немецкоязычного телеканала RT DE.

29 сентября главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT. Пресс-служба Google позднее объяснила удаление каналов RT нарушением ими условий использования видеосервиса.

RT DE YouTube

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