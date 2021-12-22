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"Нафтогаз" пожаловался в Еврокомиссию на "Газпром"

"Нафтогаз" пожаловался в Еврокомиссию на "Газпром"
Фото: STR/NurPhoto via Getty Images

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - НАК "Нафтогаз Украины" обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа, она подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации.

"Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с "Газпромом", - приводятся в пресс-релизе "Нафтогаза" в среду слова главы правления Юрия Витренко.

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По его мнению, именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен на газ в Европе.

"Действия "Газпрома" являются антиконкурентными и повлекли за собой значительные негативные последствия для всех европейских потребителей. "Нафтогаз" как один из крупнейших покупателей газа в Европе также несет убытки из-за этих злоупотреблений. Следовательно, мы просим Европейскую комиссию должным образом отреагировать на нарушения", - отметил Витренко.

"Нафтогаз Украины" просит Еврокомиссию обязать "Газпром" выставить на электронные торги значительные объемы газа для его поставки на украино-российской границе или на границе с ЕС с Украиной.

НАК считает, что в этом случае клиенты "Газпрома" получат возможность покупать газ, в частности, на границе России с Украиной для дальнейшего самостоятельного бронирования мощностей ГТС и транспортировки в Европу или закачки газа в украинские подземные хранилища (ПХГ).

Кроме того, считают в НАК, "Газпром" должен предоставлять технические возможности своей газотранспортной системы для экспорта газа частными российскими добывающими компаниями, а также для транзита газа из стран Центральной Азии.

Нафтогаз Газпром Еврокомиссия

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