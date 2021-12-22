"Газпром" предпочитает форвардное ценообразование при заключении новых контрактов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" предпочитает форвардное ценообразование при заключении новых контрактов, сообщил на встрече с инвесторами заместитель начальника департамента анализа и оптимизации ООО "Газпром экспорт" Андрей Зотов.

По его словам, в 2021 году в портфеле "Газпром экспорта" 48,6% составили контракты со спотовой привязкой (длительностью до 1 месяца), 32,6% - форварды, 18,8% - контракты с нефтяной привязкой. Это деление "практически повторяет структуру 2020 года".

"Во вновь заключаемых контрактах используются те же самые компоненты, но большей частью с привязкой к форвардным кривым", - заметил Зотов.