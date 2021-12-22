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Жители китайского 13-миллионного Сианя сядут на карантин из-за 52 новых случаев COVID

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Власти китайского города Сиань (провинция Шэньси) в связи со вспышкой коронавируса предписали всем жителям города - примерно 13 млн человек - оставаться по домам, сообщает телеканал Channel NewsAsia (CNA).

22 декабря в Сиане выявили еще 52 случая коронавируса, общее количество с 9 декабря составило 143 заболевших. Ранее в городе стартовала массовая кампания по тестированию населения на коронавирус.

С полуночи четверга, 23 декабря, каждое домохозяйство в Сиане имеет право каждые два дня отправлять одного своего члена из дома для закупки всего необходимого. Горожанам запрещено покидать город за исключением необходимости - отъезжающий должен предоставить доказательства наличия "особых обстоятельств".

Станции автобусов дальнего следования закрыты, на выездах из города установлены КПП, а 85% авиарейсов в местный аэропорт и из него отменили.

Ранее в Сиане были закрыты школы, все коммерческие и публичные организации за исключением супермаркетов, магазинов и медицинских учреждений. Работодателей призвали перевести сотрудников на работу из дому.

В Китае, где в конце 2019 года впервые выявили COVID-19, по сравнению с другими странами мира выявляют небольшое число заражений. Ежесуточные случаи коронавируса в стране составляют менее ста.

Власти страны преследуют политику "абсолютной нетерпимости" к COVID-19, вводя строгие ограничение на границе, локдауны и длительные карантины. Сейчас в стране фиксируют вспышки коронавируса на местном уровне в нескольких городах, включая промышленные центры на востоке и юге страны.

Всего в материковом Китае за время пандемии зафиксировали около 100,5 тыс. заражений коронавирусом, более 4,6 тыс. инфицированных скончались. Более 94 тыс. человек вылечились.

Хроника 09 января 2020 года – 22 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
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