Талибов обвинили в выдаче афганских паспортов иностранным террористам

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби заявил, что чиновники правительства движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) выдают афганские паспорта и удостоверения личности террористам из международных группировок.

"Талибы выдают афганские удостоверения личности и паспорта членам международных террористических организаций, включая "Аль-Каиду" (запрещенная в России террористическая организация), чтобы скрыть свои связи с ними", - заявил Андараби в твиттере.

"Талибы делают это в консультации с военными кругами Пакистана", - отметил бывший глава МВД Афганистана. По его словам, раздавая документы о гражданстве международным террористам, в том числе лидерам "Талибан", Пакистан годами пытался избежать глобального давления и санкций, в том числе со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Опасения того, что талибы будут выдавать афганские паспорта боевикам из различных иностранных террористических групп, бывшим их союзникам по войне против США, коалиции и прозападного правительства Афганистана, высказывались и ранее в ряде афганских СМИ.

Отмечалось, что на стороне талибов в этой войне принимали участие боевики из более 20 террористических групп, в составе которых находились граждане из стран Ближнего Востока, Центральной Азии, Китая и Кавказского региона.

Талибы пока не комментировали это заявление.