Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Талибов обвинили в выдаче афганских паспортов иностранным террористам

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби заявил, что чиновники правительства движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) выдают афганские паспорта и удостоверения личности террористам из международных группировок.

"Талибы выдают афганские удостоверения личности и паспорта членам международных террористических организаций, включая "Аль-Каиду" (запрещенная в России террористическая организация), чтобы скрыть свои связи с ними", - заявил Андараби в твиттере.

В миреТалибы возобновили выдачу паспортов в АфганистанеЧитать подробнее

"Талибы делают это в консультации с военными кругами Пакистана", - отметил бывший глава МВД Афганистана. По его словам, раздавая документы о гражданстве международным террористам, в том числе лидерам "Талибан", Пакистан годами пытался избежать глобального давления и санкций, в том числе со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Опасения того, что талибы будут выдавать афганские паспорта боевикам из различных иностранных террористических групп, бывшим их союзникам по войне против США, коалиции и прозападного правительства Афганистана, высказывались и ранее в ряде афганских СМИ.

Отмечалось, что на стороне талибов в этой войне принимали участие боевики из более 20 террористических групп, в составе которых находились граждане из стран Ближнего Востока, Центральной Азии, Китая и Кавказского региона.

Талибы пока не комментировали это заявление.

Афганистан Талибан

Новости по теме

Новости

"Нафтогаз" пожаловался в Еврокомиссию на "Газпром"

"Нафтогаз" пожаловался в Еврокомиссию на "Газпром"

Лукашенко пригрозил Киеву и Вильнюсу ограничением транзита через Белоруссию

Лукашенко пригрозил Киеву и Вильнюсу ограничением транзита через Белоруссию
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Всем четверым фигурантам дела МН17 прокуратура потребовала пожизненные сроки

Всем четверым фигурантам дела МН17 прокуратура потребовала пожизненные сроки

Лавров признал искушение ответить на блокировку вещания RT в Германии

Лавров признал искушение ответить на блокировку вещания RT в Германии

Спутниковое вещание RT DE в Европе отключили по требованию медиарегулятора

НАТО на фоне кризиса вокруг Украины повысило готовность сил быстрого реагирования

Пандемия коронавируса

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 276,2 млн человек

Что случилось этой ночью: среда, 22 декабря

Госдеп призвал Россию отказаться от распространения "ложной риторики"

Госдеп призвал Россию отказаться от распространения "ложной риторики"
Пандемия коронавируса

"Омикрон" выявлен уже в 106 странах мира

"Омикрон" выявлен уже в 106 странах мира
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });