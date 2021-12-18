Талибы возобновили выдачу паспортов в Афганистане

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Находящееся у власти в Афганистане движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) объявило в субботу, что возобновляет выдачу гражданам паспортов, сообщают западные СМИ.

Талибы пояснили, что этот процесс начнется в воскресенье в Кабуле и некоторых других населенных пунктах. Пока что паспорта будут получать лишь те афганцы, которые ранее подавали заявку. Новые заявки планируется начать принимать с 10 января 2022 года.

Выдача паспортов в Афганистане прекратилась с момента прихода талибов к власти в августе 2021 года. В октябре новые власти начали выдавать паспорта, однако быстро столкнулись с техническими проблемами.

Как заявил Алам Гуль Хаккани, отвечающий в Афганистане за выдачу паспортов, "все технические неполадки решены, аппаратура, работающая с биометрическими данными, готова".

Эти документы в Афганистане используются исключительно для выезда за рубеж. Для многих жителей страны это стало крайне актуальным вопросом в связи с резким ухудшением гуманитарной обстановки.