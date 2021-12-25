Талибы сообщили о перестрелке с пакистанскими военными на границе

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Боевики захватившего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) обстреляли пограничные посты пакистанских военных на границе двух стран, сообщил в субботу начальник штаба вооруженных сил талибов Кари Фасихуддин Фитрат Бадахшани.

"В ответ на пакистанский артиллерийский огонь по некоторым частям Афганистана моджахеды Исламского Эмирата обстреляли из артиллерийских орудий контрольно-пропускные пункты пакистанской армии", - заявил он в твиттере.

Ранее в пятницу пресс-центр министерства обороны талибов сообщил, что начальник штаба армии талибов прибыл в провинцию Нангархар в связи с обострением ситуации на границе.

Как говорилось в сообщении пресс-центра, "во время визита в провинцию Нангархар начальник штаба заявил, что привержен добрососедству, но не будет хранить молчание, если кто-нибудь вторгнется на его территорию".