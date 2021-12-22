Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"Спутник Лайт" зарегистрирован в Джибути

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" одобрена к применению в Джибути в качестве отдельной прививки и бустера, сообщил в среду Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Об этом говорится сообщении, опубликованном в телеграм-канале производителя вакцины.

Джибути стало 22-м зарубежным государством, одобрившим применение однокомпонентной российской вакцины.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V" (на основе аденовируса человека 26 серотипа rAd26).

Двухкомпонентная вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в Джибути в начале марта этого года. При этом "Спутник V" зарегистрирован уже в 71 стране с общим населением более 4 млрд человек.

Хроника коронавируса. Декабрь.

17
Во Франции началась массовая вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет21 декабря. Медработники прибыли в китайскую Внутреннюю Монголию для проведения тестов на COVID-19.20 декабря. В Бельгии продолжаются протесты против ограничений в связи с пандемией коронавируса.17 декабря. Ученые из Гонконга выяснили, что штамм "омикрон" может заражать в 70 раз быстрее других видов COVID.16 декабря. Вакцинация против COVID-19 препаратом Pfizer в церкви немецкого города Бад-Вильснак.15 декабря. В Лондоне в центрах по вакцинации выстроились длинные очереди. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что у всех жителей Англии будет возможность получить бустерную дозу вакцины против COVID-19 до конца года для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".13 декабря. На третьем месте по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 189 867 заболевших.10 декабря. Минздрав Кипра объявил об обнаружении первых в стране случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".8 декабря. В Берне активисты зажгли около 12 000 свечей в память о жителях Швейцарии, умерших от коронавируса.7 декабря. Рождественская ель, изготовленная из пустых ампул из-под вакцины от коронавируса COVID-19, установлена в крупнейшем центре вакцинации в Бухаресте.6 декабря. Президент ЮАР заявил о четвертой волне COVID-19 в стране. За прошедшую неделю число выявляемых за сутки случаев заражения в стране возросло в пять раз.6 декабря. Жительницам Иркутска предлагают сделать маникюр с QR-кодом.6 декабря. В Брюсселе около 8 тыс. человек приняли участие в акции протеста против ограничительных мер из-за пандемии COVID-19, введения санитарных паспортов и возможной перспективы обязательной вакцинации.6 декабря. В РФ штамм коронавируса "омикрон" подтвердился у двух вернувшихся из ЮАР граждан.5 декабря. Школьникам во многих странах мира пришлось прервать очное обучение из-за пандемии COVID-19, но в некоторых странах они уже вернулись к учебе в обычном режиме. На фото: ученица проходит экспресс-тест на антиген COVID-19 перед посещением занятия в начальной школе в Маниле, Филиппины.3 декабря. В Европе продолжают регистрировать высокие показатели распространения коронавируса. В Германии за сутки выявили 74,3 тыс. новых случаев заражения COVID-19, почти 400 человек скончались.1 декабря. Бразилия стала первой страной Южной Америки, где впервые диагностировали новый штамм коронавируса "омикрон".
Во Франции началась массовая вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет
Хроника 09 января 2020 года – 22 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник Лайт РФПИ Джибути Коронавирус

Новости по теме

Новости

"Нафтогаз" пожаловался в Еврокомиссию на "Газпром"

"Нафтогаз" пожаловался в Еврокомиссию на "Газпром"

Лукашенко пригрозил Киеву и Вильнюсу ограничением транзита через Белоруссию

Лукашенко пригрозил Киеву и Вильнюсу ограничением транзита через Белоруссию
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Всем четверым фигурантам дела МН17 прокуратура потребовала пожизненные сроки

Всем четверым фигурантам дела МН17 прокуратура потребовала пожизненные сроки

Лавров признал искушение ответить на блокировку вещания RT в Германии

Лавров признал искушение ответить на блокировку вещания RT в Германии

Спутниковое вещание RT DE в Европе отключили по требованию медиарегулятора

НАТО на фоне кризиса вокруг Украины повысило готовность сил быстрого реагирования

Пандемия коронавируса

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 276,2 млн человек

Что случилось этой ночью: среда, 22 декабря

Госдеп призвал Россию отказаться от распространения "ложной риторики"

Госдеп призвал Россию отказаться от распространения "ложной риторики"
Пандемия коронавируса

"Омикрон" выявлен уже в 106 странах мира

"Омикрон" выявлен уже в 106 странах мира
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });