"Спутник Лайт" зарегистрирован в Джибути

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" одобрена к применению в Джибути в качестве отдельной прививки и бустера, сообщил в среду Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Об этом говорится сообщении, опубликованном в телеграм-канале производителя вакцины.

Джибути стало 22-м зарубежным государством, одобрившим применение однокомпонентной российской вакцины.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V" (на основе аденовируса человека 26 серотипа rAd26).

Двухкомпонентная вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в Джибути в начале марта этого года. При этом "Спутник V" зарегистрирован уже в 71 стране с общим населением более 4 млрд человек.