Начальники генштабов РФ и США обсудили по телефону международную безопасность

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли провели во вторник телефонные переговоры, сообщили в Минобороны РФ.

"23 ноября 2021 года состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ - первого заместителя Министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли, в ходе которого военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности", - сообщило российское военное ведомство во вторник. Других деталей Минобороны РФ не привело.

Переговоры состоялись на фоне сообщений о подготовке российско-американских контактов на высшем уровне.

В сентябре Герасимов и Милли провели переговоры в Финляндии. Тогда по данным Минобороны РФ, в частности, обсуждалось снижение рисков военных инцидентов.

Россия и США готовят контакты на высшем уровне, сообщила 17 ноября пресс-служба Совета безопасности РФ. По её данным, в рамках подготовки этих контактов 17 ноября состоялся телефонный разговор секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана.

Газета "Коммерсантъ" ранее сообщила, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден могут до конца этого года провести беседу в формате видео-конференц-связи, а затем, в начале следующего - и личную встречу.

22 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что сроки и формат контактов Путина и Байдена пока согласовываются. Лавров назвал Украину одной из тем предстоящих переговоров.

Путин и Байден провели переговоры в Женеве 16 июня. Герасимов принимал участие в переговорах Путина и Байдена в Женеве. "Почувствовали конструктивный настрой. Мне кажется, обе наши страны пойдут по этому пути", - сказал Герасимов о переговорах президентов РФ и США в Женеве телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

В сентябре 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что по линии генеральных штабов между РФ и США налажен контакт. "С американскими военными у нас также есть контакты на уровне Генерального штаба. Также эти контакты, в общем-то, довольно конструктивны", - сказалл тогда Шойгу.